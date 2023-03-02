الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

غاز
غاز

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023.. تشهد محركات مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عمليات بحث كبرى عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023 وذلك لتسجيل قراءات العداد الغاز المنزلي وعدم تعرض العملاء والمواطنين لأي غرامات من قبل شركات قطاع البترول وتحديدا شركات قطاع الغاز.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

 وتسهيلا على المواطنين ومتابعي موقع وجريدة “الدستور” نقدم لكم في هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023 وطريقه الدخول على الموقع وقراءة عداد الغاز.

يأتي هذا في ظل تساؤل عدد كبير من عملاء شركات قطاع الغاز الطبيعي في مصر عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023 وذلك لعدم تعرضهم لغرامات نتيجة التأخير في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023.

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كما نقدم في هذا التقرير تسهيلا على المواطنين التعريف بكيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وموعد السداد التي حددتها شركات البترول وقطاع الغاز المختلفة وكيفية السداد.

لذلك يجب على المواطنين وعملاء الشركات المختلفه الدخول على هذا الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

 ثم اختيار خانة تسجيل قراءة العداد وبعد ذلك كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل ثم تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل وإدخال قراءات العداد في المكون من 10 أرقام في الخانة المخصصة لها ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب يجب سداد قيمة الاستهلاك الشهري للغاز في أسرع الوقت.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

يذكر أن شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، و للاستعلام عن الفاتورة و إدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

بتروتريد تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة IV

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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