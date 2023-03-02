الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

أمين تنظيم حماة الوطن: الرئيس السيسي يشعر بأحوال المواطنين ويؤمن حياة كريمة للجميع

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي

أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادات الأجور والمعاشات بأثر رجعي، تأتي في وقت مناسب تعاني منه الدولة المصرية من آثار أزمة اقتصادية عالمية، يسعى الرئيس لمواجهتها من خلال قرارات داعمة للمواطنين.

وأوضح أن الرئيس السيسي يشعر بأحوال مواطنيه وتأثير ارتفاع الأسعار على دخولهم، وهو ما تجلى في سرعة إعلان عن حزمة الزيادات بأثر رجعي، موضحا أنه يجب على الجميع التكاتف للخروج من هذه الأزمة ولاسيما التجار الذين يحتكرون البضائع في مثل هذه الظروف فهو إثم كبير.

وأشار إلى أهمية اكتمال مشروعات حياة كريمة بكافة القرى والمدن، من أجل توفير احتياجات المواطنين للعيش بحياة كريمة وهي رسالة وهدف السيد الرئيس الذي يحرص عليه منذ توليه حكم البلاد.

واختتم العطيفي تصريحاته بالقول أن الحديث من الصعيد له دلالته ورسائله للمواطنين بأن الرئيس يعي بكافة مشكلاتهم وطموحاتهم وآمالهم وعلى استعداد مشاركتهم من أي بقعة في أرض الوطن، وهو ما يجب أن يتأكد منه المواطن المصري.

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