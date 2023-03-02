الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد الزيادة.. قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2023 والمعاشات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2023، تصدر البحث عن الحد الأدنى للأجور محركات البحث في مصر، لا سيما انها الزيادة الثالثة في أجور العاملين في الدولة على مدار عام وتتزامن هذه الزيادة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وهو ما سيسهل على المواطن الاستعداد للشهر الكريم بشراء السلع والياميش، وهو ما سيساهم  في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل غلاء الأسعار.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت 2 مارس 2033  توجيها جديدا للحكومة بزيادة   الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الحكومي مع بداية الربع الثاني من العام الحالي 2023.

 

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة خلال خطاب ألقاه على الهواء مباشرة أثناء تفقده المشروعات الخاصة ببرنامج حياة كريمة في محافظة المنيا، على أن يتم تطبيق الزيادة في نهاية شهر إبريل المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

وقال الرئيس السيسي إنه يوجه الحكومة بـ بالتنفيذ الفوري لإجراءات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من شهر أبريل المقبل 2023.

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وأضاف أنه شدد على ضرورة التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

 نسبة زيادة المعاشات في مصر

في سياق متصل، وجه الرئيس خلال كلمته التي ألقاها اليوم، من مدينة المنيا الجديدة على هامش افتتاحه لمشروعات حياة كريمة بزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها و المستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2023 وقيمة المعاش للأسرة

قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2023

وجاءت الحدود الدنيا لأجور الموظفين طبقا للقرارات الجديدة كالتالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا.

الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها 5000 جنيه شهريا.

حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة 6000 جنيه شهريا.

حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة 7000 جنيه شهريا.

يذكر أن  قرار برفع الحد الأدنى للأجور صدر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تقرر حينها رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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