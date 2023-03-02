الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

عضو بـ«دفاع النواب»: زيادة الأجور والمعاشات تبرهن أننا أمام رئيس إنسان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالزيادة العاجلة للأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن هدية الرئيس للمصريين في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، تبرهن على أننا أمام رئيس إنسان يشعر بأبناء وطنه.

وأشار وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن حزمة القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي، تدحض أكاذيب أعداء الوطن، وتؤكد أن الرئيس والشعب في خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة ستعود كما كانت، تبني مجدها وتحقق طموحات أبنائها.

وحذر وكيل دفاع النواب من الاستماع إلى مزاعم وأكاذيب أهل الشر الذين توهموا بأنهم قادرون على إحداث زعزعة ببث الشائعات والأقاويل المغرضة، ولكن جاءت هدايا الرئيس وكلماته التي أثلجت صدور المواطنين، والتأكيد على صمودهم خلف الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

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