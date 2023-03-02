الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة الكهرباء لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة في صيف 2023

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

تجدد الشركة المصرية لنقل الكهرباء – كل عام- إجراءات خطة مواجهة الأحمال الزائدة على الشبكة القومية لنقل الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف، بإضافة خطوط نقل جديدة وتطوير الخطوط القائمة، وفقًا لخطة الشركة للعام المالي من كل عام.

وتتضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة مع حلول فصل الصيف للعام 2023، عدة محاور أساسية تتمثل في اتخاذ كافة الإجراءات التي مفادها الحفاظ على استقرار واستدامة إمدادات الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وكذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة مع حلول فصل الصيف للعام 2023، ضبط إجراءات الحفاظ على استقرار الشبكة بالتزامن مع توقعات زيادة الأحمال التي يقدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته اليومية.

كما تأتي ضمن  خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة مع حلول فصل الصيف للعام 2023، اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على عدم تؤثر الشبكة القومية لنقل الكهرباء بأي أحمال مفاجئة غير مخطط لها.

وفي الأخير يأتي ضمن  خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة مع حلول فصل الصيف للعام، مراجعة جميع المهمات المتعلقة بآليات عمل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في قطاع الانتاج، وكذلك قطاع النقل والتوزيع، والانتهاء من برنامج الصيانة.

أكبر قطاعات الاستهلاك

ويتم استهلاك الطاقة الكهربائية فى العديد من الأغراض الإنتاجية مثل المصانع ومحطات مياه الشرب (والاستهلاكية) مثل المنازل وبالتالي تتنوع المعدات والأجهزة الكهربائية تبعًا لذلك.

ويمثل القطاع المنزلي أكبر القطاعات الاستهلاكية للطاقة الكهربائية فى مصر ويرجع ذلك إلى التوسع العمراني المطرد والتزايد المستمر في استخدام الأجهزة الكهربائية وبالأخص أجهزة التكييف وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف فى السنوات الماضية.

الكهرباء الاستهلاك الاحمال فصل الصيف محمد حمدى زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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خطة الكهرباء لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة في صيف 2023

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