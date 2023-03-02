رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المؤتمر الأول «حلم الجنوب»

شهد د.مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إفتتاح فعاليات المؤتمر الأول "حلم الجنوب"، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة، تحت عنوان" دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة"، بحضور د.عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق ورئيس المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة سوهاج ومقرر عام المؤتمر، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة، الدكتورة نهلة كمال رئيس مجلس إدارة جمعية الجنوبي، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال كلمته، أكد عبد الخالق أهمية الدور الذى تلعبه الجامعة كجزء من مكون الدولة المصرية في تحقيق أهداف استراتيجية 2030 والتي تتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة بما يحقق التطور المنشود في قطاعات الجامعة، ومختلف كلياتها من الناحية التعليمية والخدمية وتحسين الآداء في مختلف الكليات، موضحًا أن مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في العملية التنموية، وتزخر بإمكانيات هائلة يتم العمل علي استثمارها وتنظيمها، الإسهام بفاعلية وكفاءة فى تحقيق الخطط التنموية المنشودة.

أضاف عمران أن استضافة الجامعة لمثل هذه الفعالية يؤكد على دور الجامعة كمنارة للتنوير وخدمة المجتمع المحيط، مثمناً دور الدولة المصرية الريادي في حماية العالم من مخاطر التغيرات المناخية والآثار السلبية لها، الي جانب قدرتها على الريادة في مجالات التنمية والاستراتيجية الخضراء.

وأوضح الدكتور عبدالناصر ياسين، إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، طبقاً للرؤية الاستراتيجية للدولة 2023 بما يسهم في تحقيق التطور واستكمال خطط التطوير والتنمية على جميع الأصعدة.

أكد د.أحمد عزيز، أهمية تأثير منظمات المجتمع المدني في كافة المجالات، لافتًا إلى أن المؤتمر تطرق إلى أهم القضايا التي تتعلق بفاعلية وتأثير منظمات المجتمع المدنى، وإيجاد بدائل ممكنة لمعالجة اشكالياتها والتحديات التي تواجهها، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز مقومات التنمية البشرية بشكل أفضل مستقبلاً، مضيفاً ان المؤتمر سيتناول عدد من الجلسات وسيتم الخروج بعدد من التوصيات في ختام فعاليات المؤتمر ليتم تنفيذها علي أرض الواقع.

وذكر الدكتور حمدي حسانين أن هذا المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهم محور تنمية القرية المصرية، ومحور تنمية الصناعات الصغيرة ومحور مؤسسات المجتمع المدني، مضيفاً أن هذه المحاور تهدف إلى إيجاد آلية واضحة للتعاون بين الجامعة والجهات التنفيذية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشادت الدكتورة نهلة كمال في كلمتها بالتعاون الجاد والمثمر مع الجامعة، مقدمة الشكر للدكتور مصطفي عبد الخالق لدعمه اللامحدود لانجاح فعاليات المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق، مضيفة أنه شارك بالمؤتمر كل الجهات ذات الصلة من مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة وعمداء كليات العلوم، والزراعة، التجارة والتكنولوجيا والتعليم من داخل الجامعة بالتعاون مع جمعية الجنوبي ومديريات التضامن، والتعليم، الزراعة، الشباب والرياضة، الصحة، القوى العاملة، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيره، والبنوك وجهات التمويل، وذوي الاحتياجات الخاصة وممثلي الجمعيات الأهلية والهيئة البرلمانية بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة.