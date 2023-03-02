رئيس جامعة أسيوط يلتقى أعضاء لجنة الترقيات المشاركين بمؤتمر كلية التربية

شهدت جامعة أسيوط انعقاد اجتماع لجنة الترقيات العلمية لكليات ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الدولى الرابع لكلية التربية للطفولة المبكرة الذى تنظمه الكلية فى الفترة من 1- 5 مارس الجاري، في رحاب الجامعة ومدينة الغردقة.

وفى مستهل كلمته أشار الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، إلى المكانة التى يحتلها علماء جامعة أسيوط والجهود التى تبذلها إدارة الجامعة من أجل إعداد جيل جديد لديه أعلى معايير الجودة العلمية والثقافية وتعمل على تسخير كل إمكانياتها لدعم شباب الباحثين مشيرًا إلى أهمية العلم فهو حجر أساس تقدّم وتطوّر البشرية.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن اهتمامه بموضوع المؤتمر هذا العام في ظل اهتمام الدولة المصرية بذوى الهمم فى جميع المجالات من أجل دمجهم فى المجتمع تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة خاصةً بعد دعوة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية من خلال تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة في التعامل مع ذوى القدرات الخاصة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة ريهام المليجي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أن المؤتمر هذا العام يُساهم في إزاله الفجوة الرقمية لدى الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع والانصهار داخله ويستضيف هذا العام كوكبة من علماء التربية وأعضاء لجنة الترقيات العلمية.

وهم: الدكتور خالد عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة سوهاج، الدكتور نبيل عيد الزهار، أستاذ علم النفس التربوى ورئيس مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة السويس، الدكتور عادل سرايا، عميد كلية التربية جامعة قناة السويس بالعريش سابقًا، والدكتور فرماوى محمد فرماوى، أستاذ مناهج وطرق تدريس رياض أطفال بكلية التربية جامعة حلوان، جابر طلبة أستاذ تربية الطفل ومؤسس كلية التربية للطفولة جامعة المنصورة، الدكتور نبيل السيد جباس أستاذ علم نفس بكلية التربية للطفولة ومقرر اللجنة الطبية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، الدكتور أمل محمد القداح عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور خالد النجار أستاذ علم نفس الطفل كلية التربية للطفولة جامعة القاهرة، الدكتور ناصر فؤاد على غبيش أستاذ تربية الطفل وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة المنيا، والدكتورة إيناس سعيد وكيل كلية التربية للطفولة جامعة المنوفية، والدكتورة سحر توفيق أستاذ مناهج الطفل وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامع المنصورة، والدكتور السيد عبد القادر، أستاذ تربية الطفل بكلية التربية للطفولة جامعة القاهرة, الدكتور عبد العال معروف رئيس الاتحاد العربى للتدريب ورئيس المجلس الأعلى للمتدربين العرب، الدكتور عاطف عدلى فهمى أستاذ مناهج وطرق تعليم الطفل، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة السابق بجامعة القاهرة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع