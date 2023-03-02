«قعدة تاريخ» يحكي تاريخ الأرمن في مصر اليوم

تعرض حلقة جديدة من برنامج "قعدة تاريخ" للباحث والكاتب وليد فكري، في الثامنة من مساء اليوم على قناة cbc.

وفي حلقة اليوم، التي تم تصوير أغلب مشاهدها ببطريركية الأرمن الأرثوذكس بمنطقة رمسيس بالقاهرة، يحكي وليد فكري تاريخ الأرمن في مصر، الأمة التي انتمى لها العديد من المفكرين والسياسيين والفنانين المصريين عبر تاريخها، وصاحبة التاريخ العتيق الذي تغلب على الأزمات والحروب.

يذكر أن "قعدة تاريخ" برنامج يحكي عن التاريخ المصري والعربي، عن طريق حكي القصص التاريخية في الأماكن التي حدثت أو ارتبطت بها الأحداث المروية، من إعداد وتقديم وليد فكري، وإخراج وليد ناجي.