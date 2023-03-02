الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«قعدة تاريخ» يحكي تاريخ الأرمن في مصر اليوم

بوستر
بوستر

تعرض حلقة جديدة من برنامج "قعدة تاريخ" للباحث والكاتب وليد فكري، في الثامنة من مساء اليوم على قناة cbc. 

وفي حلقة اليوم، التي تم تصوير أغلب مشاهدها ببطريركية الأرمن الأرثوذكس بمنطقة رمسيس بالقاهرة، يحكي وليد فكري تاريخ الأرمن في مصر، الأمة التي انتمى لها العديد من المفكرين والسياسيين والفنانين المصريين عبر تاريخها، وصاحبة التاريخ العتيق الذي تغلب على الأزمات والحروب.

يذكر أن "قعدة تاريخ" برنامج يحكي عن التاريخ المصري والعربي، عن طريق حكي القصص التاريخية في الأماكن التي حدثت أو ارتبطت بها الأحداث المروية، من إعداد وتقديم وليد فكري، وإخراج وليد ناجي.

الارمن الارثوذكس الأرثوذكس الاز الكاتب وليد فكري المرو الفنانين المصريين

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