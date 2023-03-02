السيطرة على حريق بجوار كنسية أم العذراء في حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع رجال حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، من السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بجوار كنيسة أم العذراء بكورنيش النيل كفر العلو، دائرة قسم شرطة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من رئيس حي حلوان، مفادها نشوب حريق في أرض فضاء بجوار كنيسة أم العذراء، بمنطقة كفر العلو.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة، وتمت عمليات السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.