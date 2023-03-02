محافظ مطروح يناقش خطة المجلس القومى للسكان

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال اجتماع موسع للمجلس القومي للسكان بالمحافظة خطة وأنشطة المجلس بحضور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، التقرير السنوي لجهود المجلس القومى للسكان بمحافظة مطروح.

وأوضحت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومي للسكان بمطروح أن مؤشر عدد سكان مطروح وفق جهاز التعبئة العامة والإحصاء في أول يناير ٢٠٢٣ هو ٥٣٨٥٦٤ نسمة بمعدل زيادة ٣٢ في الألف.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة خطة وأنشطة المجلس كل ثلاثة أشهر مع التأكيد على التدقيق المستمر لبيانات المحافظة الديموغرافية للسكان وما تشير إليه من دلائل كخصائص السكان واحتياجاتهم ومطالبهم التنموية يجب مراعاتها في مخططات المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.

وشدد محافظ مطروح على أهمية التوعية والتثقيف وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين وعمل دورات تدريبية لهم وفق الرؤية المستهدفة.

وأوصى الاجتماع بتكثيف جهود محو الأمية خاصة بمدينة السلوم كأكبر نسبة على مستوى المحافظة وكذلك تنظيم مزيد من ورش العمل والتثقيف، بالإضافة إلى تكليف إدارة مركز المعلومات بمديرية الصحة بإضافة خانة مكان الإقامة للبيان الشهرى الخاص بالمواليد الوارد من المديرية، وتكليف طبيب نساء بعيادة التأمين الصحى بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح.

كما أوصى الاجتماع بالعمل على إنهاء توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد لساقطى القيد حفاظا على حقوقهم و أبنائهم فى الحصول على الخدمات المختلفة و يقدم لهم مزيد من الخدمات.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود التوعية لمواجهة ومنع التسرب من التعليم خاصة للفتيات، مشددًا على ضرورة الوقوف على أسباب التسرب من التعليم وتحديد المناطق الأكثر تسربا وكيفية مواجهتها بالإضافة إلي التوعية بأخطار الزواج المبكر حرصًا على إقامة أسرة واعية.

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