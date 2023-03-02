الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود الليثي ونانسي صلاح ووليد فواز يحتفلون بفيلم «سر عودة طاقية الإخفاء»

صور الكواليس
صور الكواليس

احتفل صناع فيلم "سر عودة طاقية الإخفاء"، بتصوير العمل بإحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة، وهو العمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وجمعت مشاهد هذا اليوم كلًا من محمود الليثي وليلى عز العرب ودنيا ماهر وآخرين، واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وخلال الاستراحة جمع المخرج رامي رزق الله برفقة مؤلف ومنتج العمل حسن يوسف حسن أبطال الفيلم ومنهم وليد فواز وتوني ماهر وإبرام سمير ونانسي صلاح بالإضافة إلى القائمين على الإنتاج للإحتفال بفريق العمل وإستمر الحفل ما يقرب من ساعتين استأنف النجوم بعدها التصوير.

تدور أحداثه في إطار كوميدي عن ماذا يحدث إذا ظهرت طاقية الإخفاء في العصر الحالي.
الفيلم من بطولة محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، دنيا ماهر، وليد فواز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، لبنى محمود وعدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف د. يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامي رزق الله ومدير التصوير محمد عزمي، مهندسة ديكور رحاب المغربي، استايليست منى الزرقاني وإنتاح هند محي الدين.

صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
صور الكواليس
الساعات الاولي خلال الفترة المقبلة رامي رزق الله رامى رزق عودة طاقية الاخفاء عودة طاقية الإخفا غرب على عمل

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وائل لطفي

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