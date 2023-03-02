مصر في الصحف الدولية| تعزيز السياحة بنسبة 30% سنويًا .. وسر قرية طيبة الأمريكية

سلطت الصحف الدولية، خلال الساعات الماضية، الضوء على السياحة المصرية وعودة مصر كوجهة مفضلة للمسافرين والسياح من جميع أنحاء العالم لقضاء عطلات ممتعة ومفضلة للجميع، حيث تتمتع مصر بالعديد من المعالم الأثرية والآثار المعمارية والثقافية، فضلًا عن نهر النيل الذي يعد شريان الحياة للمصريين، والصروخ الفريدة، بالإضافة إلى سر قرية طيبة الأمريكية التي سميت تيمنا بالحضارة الفرعونية القديمة، وهي الحضارة التي أذهلت العالم بغموضها وآثارها وأسرارها، لتهب الإبداع منها ولمجدها.

كما تحدثت عن فن مصر القديمة الذي اثبت جدارته في التعبير عما يحيط به من مظاهر الحياة وموضوعاته الكثيرة التي عاش فيها وتأثر بها وأثر فيها ويبدو ذلك واضحا مما سجله هذه الموضوعات واللوحات على الصخور وعلى سطوح الأواني واللوحات التذكارية.

تقرير دولى: مصر تهدف إلى تعزيز السياحة بنسبة 30% سنويًا

سلط موقع "ذا ترافيل اند تاور الدولي" الضوء على السياحة المصرية وعودة مصر كوجهة مفضلة للمسافرين والسياح من جميع أنحاء العالم لقضاء عطلات ممتعة ومفضلة للجميع، حيث تتمتع مصر بالعديد من المعالم الأثرية والآثار المعمارية والثقافية، فضلًا عن نهر النيل الذي يعد شريان الحياة للمصريين، والصروخ الفريدة من الأهرامات ومنتجعات البحر الأحمر والاستعداد لافتتاح المتحف الكبير الذي اكتسب شهرة عالمية، نظرًا لما يتمتع به من آثار فرعونية منفردة لها شهرة تاريخية.. أقرأ المزيد

"الحياة والآخرة" .. معرض ضخم للفن المصري القديم في اتلانتا

أكدت صحيفة ذا اتلانتا جورنال، أن فن مصر القديمة اثبت جدارته في التعبير عما يحيط به من مظاهر الحياة وموضوعاته الكثيرة التي عاش فيها وتأثر بها وأثر فيها ويبدو ذلك واضحا مما سجله هذه الموضوعات واللوحات على الصخور وعلى سطوح الأواني واللوحات التذكارية، لافتة الى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل فن مصر القديمة موطن للمظاهر الجملية والمناظر الخلابة، بدءًا من حب الناس للهيروغليفية والمومياوات إلى الانشغالات العلمية والعملية في مصر القديمة.. أقرأ المزيد

سر قرية «طيبة» الأمريكية.. سميت تيمنا بالحضارة الفرعونية القديمة

كشف موقع "أونلي إن يور الأمريكي"، سر قرية طيبة الأمريكية التي سميت تيمنا بالحضارة الفرعونية القديمة، وهي الحضارة التي أذهلت العالم بغموضها وآثارها وأسرارها، لتهب الإبداع منها ولمجدها، حيث يتمتع التاريخ القديم للحضارة الفرعونية القديمة بأهمية تاريخية كبيرة، وذلك لعظمة وأصالة آثارها المعمارية والثقافية.. أقرأ المزيد

«ديلى ستار» يرشح هرم زوسر ضمن عجائب الهندسة البشرية

رشح موقع "ديلي ستار" ومقره بنجلاديش هرم زوسر ضمن أفضل 5 إنشاءات حضارية هرمية في العالم، واصفًا إياه إحدى عجائب الهندسة البشرية وهيكل أثري رائع ومميز.. أقرأ المزيد

تقرير دولى: قطاع الطاقة فى مصر يشهد تطورًا مستمرًا

أكد موقع "ذا ناتشورال جاز وورلد" العالمي المعني بالطاقة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تطورًا مستمرًا، وصادرات الغاز الطبيعي حققت عائدات قياسية خلال الفترة الأخيرة.. أقرأ المزيد

موقع أمريكى: مصر وجهة رائعة لقضاء العطلات

قال موقع "ترافل ويكلي" الأمريكي المعني بالسفر والسياحة، إن مصر وجهة رائعة لقضاء العطلات وقيمة رائعة.. أقرأ المزيد

المونيتور الأمريكى: مصر تسعى للنهوض بقطاع البيئة

أبرز موقع المونيتور الأمريكي أهمية المنحة الجديدة من البنك الدولي لمساعدة مصر في إدارة تلوث الهواء في القاهرة، وقال إن مصر تسعى للنهوض بقطاع البيئة في السنوات الأخيرة وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خاصة بعد استضافتها "كوب ٢٧".. أقرأ المزيد