تقرير دولى: قطاع الطاقة فى مصر يشهد تطورا مستمرا

أكد موقع "ذا ناتشورال جاز وورلد" العالمي المعني بالطاقة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تطورًا مستمرًا، وصادرات الغاز الطبيعي حققت عائدات قياسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لتحقيق جولة جديدة من العطاءات والاكتشافات الجديدة لتعزيز الإنتاج.

وأكد التقرير، أن قطاع الغاز الطبيعي في مصر يشهد تطورًا مستمرًا، بعد تحقيق إنتاج قياسي وصادرات غاز طبيعي مسال في عام 2022، حيث أعلنت مصر عن جولة عطاءات جديدة واكتشافات غاز جديدة.

وكان العام الماضي هو الأكثر نجاحًا من حيث الإيرادات من صادرات الغاز الطبيعي المسال التي ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار، مما وفر الإغاثة لاقتصادها المحاصر.

ولكن مع النضوب الطبيعي وارتفاع الطلب على الطاقة بسبب تزايد عدد السكان، فإن مصر في حاجة مستمرة لاكتشافات غاز جديدة، حيث تكثف مصر جهودها لاكتشاف غاز جديد بحجم زهور لتعزيز إنتاج الغاز، وتستهدف مصر 36 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وكان أشاد موقع "إمباكتر" Impakter الدولي، المعني باستدامة الطاقة، ومقره لندن، بجهود الحكومة المصرية في مجال الغاز الطبيعي جنبًا إلى جنب مع جهودها للتحول للطاقة النظيفة المتجددة ومواجهة آثار تغير المناخ.

وقال الموقع، إن مصر على رأس قائمة المصدرين المحتملين للغاز الطبيعي لأوروبا، ومن أهم الخيارات البديلة في منطقة البحر المتوسط، في الوقت الذي يحاول فيه الأوروبيون التخلص من اعتمادهم على الغاز الروسي، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية على خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن هناك اهتمامًا أوروبيًا بدعم ريادة مصر في تطوير قطاعي الغاز والطاقة المتجددة، في إطار الجهود المبذولة لدفع الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مضيفًا أن هذا الاهتمام يأتي في سياق جهود تعزيز الشراكة مع القوى الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الطاقة.