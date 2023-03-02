الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سر قرية «طيبة» الأمريكية.. سميت تيمنا بالحضارة الفرعونية القديمة

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

كشف موقع "أونلي إن يور الأمريكي"، سر قرية طيبة الأمريكية التي سميت تيمنا بالحضارة الفرعونية القديمة، وهي الحضارة التي أذهلت العالم بغموضها وآثارها وأسرارها، لتهب الإبداع منها ولمجدها، حيث يتمتع التاريخ القديم للحضارة الفرعونية القديمة بأهمية تاريخية كبيرة، وذلك لعظمة وأصالة آثارها المعمارية والثقافية. 

وسلط الموقع، الضوء على العديد من المواقع والقرى التي تسمى على اسم أماكن شهيرة والتي غالباً ما يكون ذلك من التاريخ العالمي ولها العديد من القصص المثيرة للاهتمام تستحق الاستكشاف، فعلى سبيل المثال، أن Cave-In-Rock، ولاية إلينوي التي سميت على اسم قراصنة النهر، حيث يعد تاريخ تسمية طيبة بولاية إلينوي الامريكية لها خلفية بارزة مثيرة للاهتمام، ويعود تاريخها إلى حضارة وعظمة مصر القديمة.

قرية طيبة في إلينوي

txt

من القاهرة إلى الأقصر.. قيادات الأزهر تجوب المحافظات لمتابعة اختبارات رواق العلوم الشرعية

وتابع الموقع أنه يمكن العثور على قرية طيبة في جنوب إلينوي على طول نهر المسيسيبي، وهي تعيش في منطقة بالولاية تعرف باسم "مصر الصغيرة"، كما تقع بالقرب ولاية إلينوي، ومنذ عام 2020، كان عدد سكان هذه البلدة الصغيرة 208 فقط، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، ويعيش السكان فيها على الطريقة المصرية، ويستخدم الطلاب في المنطقة المدارس المصرية، وكانت المدينة في الأصل ميناءًا للقوارب النهرية يُدعى Sparhawk Landing عندما تم تأسيسه في عام 1835، وقد تم بناء محكمة تاريخية، في عام 1848 وتقع على قمة منحدر يطل على النهر.

وأضاف الموقع أنه تمت إضافة المبنى الفخم من الطوب والخشب إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية في مدينة طيبة بمصر في عام 1972.

تاريخ تسمية طيبة إلينوي

وعلى الرغم من قلة عدد سكانها، تتمتع طيبة بتاريخ غني، بينه البعض فخور والبعض الآخر مأساوي، حيث كانت موقعًا تم فيه سجن العبد السابق دريد سكوت، وهو أحد المواقع الرئيسية في كتاب "شو بوت"، وقد انتخب ذات مرة عمدة ومجلس المدينة بالكامل من النساء.

وبحسب الموقع، أنها موطن لجسر طيبة التاريخي الذي حمل قطارات عبر نهر المسيسيبي منذ عام 1905، ونظرًا لأن طيبة في مصر كانت مثقلة بجوار نهر النيل، فإن طيبة إلينوي تعانق نهر المسيسيبي.

طيبة في مصر

واستعرض الموقع أهمية مدينة طيبة القديمة في مصر، مشيرا الى انها مكان ذو أهمية تاريخية كبيرة، وتبقى آثارها المعمارية والثقافية داخل مدينة الأقصر الحديثة، ومن بين أنقاضها تمثالان ضخمان للفرعون أمنحتب الثالث يبلغان من العمر 3400 عام يُطلق عليهما تمثال ممنون، في حين أنه لا يوجد مكان قريب من الزخرفة مثل هذه التماثيل الحجرية ، فقد يكون المستوطنون الأوائل في طيبة إلينوي مستوحين من التكوينات الصخرية الطبيعية الموجودة بالقرب من المسيسيبي عند تسمية المدينة.

كما أنها موطن لمعبد رمسيس الثالث الذي يضم أكثر من 7000 متر مربع من الأعمدة والجدران المزخرفة والتي تعرض الآلاف من الكتابات الهيروغليفية القديمة، في حين أن إلينوي تختلف بالتأكيد تمامًا عن مصر، إلا أنها تتمتع ببعض الروابط المثيرة للاهتمام بين هاتين المدينتين.

طيبة الامريكية عظمة الحضارة الفرعونية غموض اثار العالم الابداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

غرفة عمليات بـ«تموين الإسكندرية» لمتابعة محطات الوقود

العراق يدعو «يونامي» للضغط على دول المنبع لضمان حصته المائية

الإثنين.. انطلاق «أسبوع التعليم» فى نسخته الثالثة بمكتبة الإسكندرية

«معلومات الوزراء» يبحث اتجاهات السياحة لصياغة سيناريوهات التعامل مع التحديات

قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم أنديانا لبحث التعاون المشترك

«شعبة الدواجن» تثمن إلغاء الضريبة العقارية على المزارع: تخدم الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)