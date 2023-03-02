الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المونيتور الأمريكى: مصر تسعى للنهوض بقطاع البيئة

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

أبرز موقع المونيتور الأمريكي أهمية المنحة الجديدة من البنك الدولي لمساعدة مصر في إدارة تلوث الهواء في القاهرة  وقال إن مصر تسعى للنهوض بقطاع البيئة في السنوات الأخيرة وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خاصة بعد استضافتها "كوب ٢٧".

وأضاف التقرير أن البنك الدولي أعلن عن منحة جديدة لبرنامج تلوث الهواء في القاهرة أمس الأربعاء.

وقالت المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها إنها ستقدم 9.13 مليون دولار لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، وسوف يتجه على وجه التحديد نحو إدارة النفايات الإلكترونية والرعاية الصحية.

وافق البنك الدولي على المشروع في عام 2020، وسيستمر حتى عام 2026 بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار، ويهدف إلى الحد من تلوث الهواء من خلال تحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، وتقليل انبعاثات المركبات والعديد من المساعي الأخرى، وفقًا لموقع البنك الدولي.

وكانت قالت ‏مجلة «pv magazine» الألمانية المتخصصة بأخبار أسواق الطاقة بالعالم‏، إن مصر تسير في خطوات متسارعة لزيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن السوق المصرية من أفضل 5 أسواق للطاقة الشمسية في قارة إفريقيا.

وأشارت المجلة الألمانية في تقرير لها، إلى أن الطاقة الشمسية في إفريقيا كانت مدفوعة بعدد محدود من "النقاط الساخنة" مثل جنوب إفريقيا والمغرب ومؤخراً مصر. 
 وفي ذات السياق، لفتت مجلة "كونستركشن ريفيو أونلاين" الدولية  المعنية بالإنشاءات، إلة أن مشروع خط إنتاج المجمع الشمسي الحراري في مصر؛ يعزز استخدام الطاقة المتجددة ويخلق المئات من فرص العمل في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.

وذكرت أن المشروع هو الأول من نوعه لبناء أول منشأة من نوعها لتصنيع المجمعات الحرارية الشمسية في مصر والشرق الأوسط، بتمويل شركة “كرييتف باور سولوشنز آيه جي” العالمية.

إستخدام الطاقة الشمسية استخدام الطاقة البنك الدولي البنية التحتية الهواء الهواء في القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

أتربة وحر.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-3-2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 2-3-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 2-3-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 2-3-2023

تقرير دولى: قطاع الطاقة فى مصر يشهد تطورا مستمرا

الكلاسيكو.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-3-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)