المونيتور الأمريكى: مصر تسعى للنهوض بقطاع البيئة

أبرز موقع المونيتور الأمريكي أهمية المنحة الجديدة من البنك الدولي لمساعدة مصر في إدارة تلوث الهواء في القاهرة وقال إن مصر تسعى للنهوض بقطاع البيئة في السنوات الأخيرة وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خاصة بعد استضافتها "كوب ٢٧".

وأضاف التقرير أن البنك الدولي أعلن عن منحة جديدة لبرنامج تلوث الهواء في القاهرة أمس الأربعاء.

وقالت المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها إنها ستقدم 9.13 مليون دولار لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، وسوف يتجه على وجه التحديد نحو إدارة النفايات الإلكترونية والرعاية الصحية.

وافق البنك الدولي على المشروع في عام 2020، وسيستمر حتى عام 2026 بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار، ويهدف إلى الحد من تلوث الهواء من خلال تحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، وتقليل انبعاثات المركبات والعديد من المساعي الأخرى، وفقًا لموقع البنك الدولي.

وكانت قالت ‏مجلة «pv magazine» الألمانية المتخصصة بأخبار أسواق الطاقة بالعالم‏، إن مصر تسير في خطوات متسارعة لزيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن السوق المصرية من أفضل 5 أسواق للطاقة الشمسية في قارة إفريقيا.

وأشارت المجلة الألمانية في تقرير لها، إلى أن الطاقة الشمسية في إفريقيا كانت مدفوعة بعدد محدود من "النقاط الساخنة" مثل جنوب إفريقيا والمغرب ومؤخراً مصر.

وفي ذات السياق، لفتت مجلة "كونستركشن ريفيو أونلاين" الدولية المعنية بالإنشاءات، إلة أن مشروع خط إنتاج المجمع الشمسي الحراري في مصر؛ يعزز استخدام الطاقة المتجددة ويخلق المئات من فرص العمل في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.

وذكرت أن المشروع هو الأول من نوعه لبناء أول منشأة من نوعها لتصنيع المجمعات الحرارية الشمسية في مصر والشرق الأوسط، بتمويل شركة “كرييتف باور سولوشنز آيه جي” العالمية.