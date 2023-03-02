«ديلى ستار» يرشح هرم زوسر ضمن عجائب الهندسة البشرية

رشح موقع "ديلي ستار" ومقره بنجلاديش هرم زوسر ضمن أفضل 5 إنشاءات حضارية هرمية في العالم، واصقا إياه إحدى عجائب الهندسة البشرية وهيكل اثري رائع ومميز.

وقال التقرير أنه تم بناء الأهرامات في البداية كضريح لدفن الإتاوات، وكانت دائمًا تحظى بالاحترام كأعاجيب للهندسة البشرية وإحساس بالدهشة، وعلي الرغم من أننا نتخيل مصر والهرم الأكبر في الجيزة عندما نسمع اسم الأهرامات ، إلا أن هذه الهياكل الرائعة موجودة في كل ثقافة وحضارة قديمة تقريبًا، ومع مرور الوقت اتخذت الأهرامات مكانها الصحيح في قوائم عجائب العالم.

وأكد التقرير أن مصر تشتهر بمعالمها المميزة ، والأهرامات وقد تم بناء هذه الأهرامات في عهد فرعون زوسر من 2630 قبل الميلاد إلى 2611 قبل الميلاد كضريح كبير لنفسه، في حين أن جميع الأهرامات الأخرى كانت مجرد "أكوام من الطين" ، استشار فرعون زوسر كبير المهندسين المعماريين إمحوتب لبناء هرم الخطوة الأولى ؛ ست درجات صغيرة متتالية منحوتة من الحجر الجيري بارتفاع 200 قدم.

يظل هرم زوسر أول هيكل حجري كبير الحجم في العالم يشكل مركز مجمع الجنائز الضخم.

قال الموقع في تقريره، إذا كنت تخطط لزيارة مصر أرض الاهرمات فتأكد من تسجيل الوصول في مواعيد الجولة الافتتاحية واتباع القواعد والامتناع عن التسبب في أي شكل من أشكال الضرر لقطع التاريخ الهشة بالفعل.

من جانبه كانت أبرزت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أهمية الاكتشاف الأثري الأخير بمنطقة سقارة بالجيزة، والمتمثل في الكشف عن خمس مقابر أثرية تعود لكبار رجال الدولة فى عصري الدولة القديمة والانتقال الأول لمصر القديمة.

وذكرت الشبكة، أن منطقة سقارة غنية بالآثار المصرية القديمة التي تبرز تاريخ البلاد، وقدمت عدد كبير من الاكتشافات الأثرية المهمة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيرة إلى أن المنطقة تقع بالقرب من أهرامات الجيزة، وهي أيضًا موقع ممفيس أو منف، عاصمة الدولة الفرعونية المصرية القديمة، فضلًا عن كونها مدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.