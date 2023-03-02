«مصر للطيران» تتسلم طائرتها الجديدة «آيرباص A321neo»

تسلمت شركة مصر للطيران، اليوم، طائرة جديدة من طراز آيرباص A321neo قادمة من مدينة تولوز الفرنسية، لتنضم إلى أسطول الشركة بداية من اليوم.

وتتسع طائرة مصر للطيران الجديدة ذات الدرجتين من طراز A321neo لـ 185 مقعدا منها 16 مقعدا فى الدرجة الأولى، بينما تتسع الطائرة ذات الدرجة الواحدة لنحو 199 راكبا ويصل مداها إلى نحو 3000 ميل / 5600 كيلومتر عند الحمولة القصوى للركاب، وتوفرالطائرة A321 أقل تكلفة للمقعد ضمن أية طائرة ذات ممر واحد.

وكانً قد توجه وفد من شركة مصر للطيران،إلى مدينة تولوز بفرنسا من قبل لاستلام طائرتها الجديدة طراز إيرباص A321neo، من إنتاج شركة إيرباص العالمية، وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى القاهرة للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية.

وتم استقبال الطائرة لدى وصولها إلى مطار القاهرة بتقليد رش المياه على جسم الطائرة المتعارف عليه دوليًا، عند وصول طائرة جديدة، وسط حفاوة فى وجود قيادات الشركة الوطنية.

كان الفريق الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أعلن أن الشركة الوطنية مصر للطيران سوف تستقبل طائرة جديدة لضمها لأسطول الناقل الوطني، من طراز A320n، مؤكدا أن الشركة الوطنية تستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي بما يليق ومكانة مصر.

يذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرةركاب لطائرة شحن جوي.