دراسة: 10 دقائق من المشى تحميك من حالات الوفاة المبكرة

أظهر بحث جديد أجرته جامعة كامبريدج أن عشر دقائق من المشي السريع يمكن أن تحميك من حالات الوفاة المبكرة، فهو تمرين لن يستغرق الكثير من الوقت لكن فوائده عظيمة.

في الواقع يمكن منع ما يصل إلى واحد من كل 10 وفيات مبكرة إذا تمكن الجميع على الأقل من نصف المستوى الموصى به من النشاط البدني.

بينما تطلب الإرشادات من الناس أن يستهدفوا 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة كل أسبوع، إلا أن المشي السريع لمدة 11 دقيقة يوميًا قد يكون كافيًا لإنقاذك من بعض المضاعفات الصحية الخطيرة.

يتم تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية التي كانت مسئولة عن 17.9 مليون حالة وفاة سنويًا في عام 2019، وأنواع مختلفة من السرطانات مع هذا المشي القصير البسيط.

إنها ليست حتى ربع ساعة من يومك مقارنة بالسنوات التي تضيفها إلى حياتك، كما لوحظ هذا التغيير السهل في نمط الحياة أيضًا في دراسة سابقة في يناير، لذلك يجب عليك حقًا تجربته.

من خلال تجميع الدراسات مع مجموعة أكثر من 30 مليون مشارك، وجدت أحدث أبحاث كامبريدج أن 75 دقيقة فقط من التمارين في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7٪، كما أنها كانت كافية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17٪.

بالنسبة لبعض أنواع السرطان كان الحد من المخاطر أكبر، كانت مخاطر سرطان الرأس والرقبة وسرطان الدم النخاعي والورم النخاعي وسرطان المعدة أقل بنسبة 14-26٪.

كما انخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة والكبد وبطانة الرحم والقولون والثدي بنسبة 3-11٪، كما قال البروفيسور جيمس وودكوك من وحدة علم الأوبئة في مركز البحوث الطبية: "نحن نعلم أن النشاط البدني مثل المشي أو ركوب الدراجات مفيد لك، خاصة إذا كنت تشعر أنه يرفع معدل ضربات قلبك.

"هناك فوائد كبيرة لصحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان حتى لو كان بإمكانك إدارة 10 دقائق فقط كل يوم".

والغني عن القول أن القيام بـ150 دقيقة الموصى بها في الأسبوع هو أكثر فائدة من 75 دقيقة فقط، سيتم منع حوالي واحدة من كل ست وفيات مبكرة من خلال ساعتين زائدتين من التمرين، بينما سيتم تجنب 11٪ من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية و 5٪ من حالات السرطان.