رسميًا.. نادى قادش يطالب بإيقاف الدورى الإسبانى

طالب نادي قادش الإسباني بإيقاف بطولة الدوري الإسباني، لا ليجا، بسبب خطأ تحكيمي في مباراته ضد فريق إلتشي.

وتعادل قادش مع فريق إلتشي، في مباراة الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإسباني، لا ليجا بهدف لكل منهما.

وتقدم فريق إلتشي في النتيجة عن طريق لاعبه أوكامبوس في الدقيقة السابعة واستمر التقدم بهدف دون رد حتى الدقيقة 81 حتى سجل إيزيكيل بونسي، هدف التعادل لفريق إلتشي من لعبة اتضح أنها حالة تسلل بعد انتهاء المباراة ولم تراجع من قبل تقنية الفيديو المساعدة "VAR".

وأعلن النادي في بيان رسمي تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الإسبانية، مطالبًا بإعادة آخر 9 دقائق من مباراته ضد إلتشي، والنتيجة تشير إلى تقدمهم بهدف دون رد وعدم احتساب هدف التعادل لإلتشي.

كما طالب النادي بإيقاف منافسات بطولة الدوري الإسباني لحين الفصل في شكواه بخصوص مباراة إلتشي.

واستشهد النادي في بيانه الرسمي بعدد من الحالات المشابهة مثل مباراة انجلترا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا للسيدات تحت 19 عامًا، في عام 2015، والتي قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعادة آخر ثوانٍ من المباراة بسبب خطأ تحكيمي في إعادة ركلة جزاء لمنتخب انجلترا.

وكذلك أشار إلى مباراة أوزبكستان والبحرين بتصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي ألغى خلالها حكم المباراة ركلة جزاء لأوزبكستان وحولها لركلة حرة للبحرين، بدلا من إعادة ركلة الجزاء.

وبات فريق إلتشي قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإسباني باحتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب لا ليجا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق قادش المركز الـ16 برصيد 25 نقطة ويتصارع على مراكز الهبوط مع أندية بلد الوليد وفالنسيا وخيتافي، بالإضافة لفريقي ألميريا وإشبيلية اللذين يحتلان المركزين الـ15 والـ14 بجدول الترتيب.