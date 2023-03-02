مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-3-2023 فى مصر

يؤدى المسلمون الصلاة 5 مرات يوميا وهي الركن الثاني من أركان الاسلام لذا يهتموا بالبحث عن مواقيت الصلاة التي تتغير بصورة شبه يومية مع اختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 2-3-2023 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4.55 ص

الشروق ٦:٢١ ص

صلاة الظهر ١٢:٠٧ م

صلاة العصر ٣:٢٥ م

صلاة المغرب ٥:٥٤ م

صلاة العشاء ٧:١١ م

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص

الشروق ٦:٢٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

صلاة العِشاء ٧:١٧ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٤:٥١ ص

الشروق ٦:١٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٥:٤٩ م

صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٤٣ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:١٤ م

صلاة المَغرب ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء ٦:٥٨ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٢٥ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٧ م

صلاة العَصر ٣:٥٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٧ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص

الشروق ٦:١٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٧ م

صلاة العِشاء ٧:١١ م