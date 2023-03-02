سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 2-3-2023

واصل سعر الدولار استقراره عند المستوى السعري الجديد الذي سجله منذ عدة أيام، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.66 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية منذ أسابيع متجاوزَا 30.50 جنيه، رغم اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير إلى تثبيت سعر الفائدة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 2-3-2023.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.5680 جنيه للشراء، 30.6649 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.63 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجل اليورو في البنك الأهلي المصري: 32.20 جنيه للشراء، 32.69 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 32.31 جنيه للشراء، 32.78 للبيع، في بنك مصر: 32.20 جنيه للشراء، 32.69 للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري: 36.47 جنيه للشراء، 36.96 للبيع، وفي بنك مصر: 36.61 جنيه للشراء، 36.96 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 36.73 جنيه للشراء، 37.08 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي: 36.72 جنيه للشراء، 37.09 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسرى​: 32.6407 جنيه للشراء، و 32.7581 جنيه للبيع .

100 ين يابانى​: 22.5661 جنيه للشراء، و 22.6459 جنيه للبيع .

وبلغ سعر اليوان الصينى​: 4.4509جنيه للشراء، و 4.4675 جنيه للبيع.