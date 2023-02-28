الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«صناعة الحبوب» تطرح مكرونة بتخفيضات 40% في معارض «أهلا رمضان»

كريم أبو غالي عضو
كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة عن مبادرة لطرح سلعة المكرونة بمعارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة 40% في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الغذائية للمواطنين واستكمالا لدور في العمل على تخفيف العبء على المستهلك.
 
وصرح كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو لجنة سياسات التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية ومالك شركة ريجينا للمكرونة، بأنه تم التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير سلعة مكرونة بأجود الأنواع لطرحها للمواطن في معارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" حيث سيتم طرح المكرونة بسعر 15 جنيها للكيلو بدلا من 22 جنيها لنفس المنتج في الأسواق الأخرى.

وأكد كريم أبو غالي أنه في ظل حرص الدولة على توفير كافة السلع الغذائية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم التعاون مع وزارة التموين لتوفير المكرونة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى تحت مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر"، وحث جميع الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية على المشاركة في المبادرة، إيمانًا بأهمية التخفيف من أعباء المواطنين خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

صناعة الحبوب طارق حسانين رئيس مجلس اهلا رمضان كريم أبو غالي غرفة صناعة الحبوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

خبير اقتصادي يثمن خطط البترول للاستفادة من خبرات أوزبكستان في مجال الغاز

إصابة اثنين بجروح خطيرة فى إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية بألمانيا

طلاب قناة السويس والإسماعيلية الجديدة يشاهدون عرضًا مسرحيًا لـ محمد صبحي بمدينة سمبل

4.6 مليار دولار صادرات مصر لدول الخليج خلال 11 شهرا

تبدأ 12 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى