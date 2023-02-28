«صناعة الحبوب» تطرح مكرونة بتخفيضات 40% في معارض «أهلا رمضان»

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة عن مبادرة لطرح سلعة المكرونة بمعارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة 40% في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الغذائية للمواطنين واستكمالا لدور في العمل على تخفيف العبء على المستهلك.



وصرح كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو لجنة سياسات التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية ومالك شركة ريجينا للمكرونة، بأنه تم التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير سلعة مكرونة بأجود الأنواع لطرحها للمواطن في معارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" حيث سيتم طرح المكرونة بسعر 15 جنيها للكيلو بدلا من 22 جنيها لنفس المنتج في الأسواق الأخرى.

وأكد كريم أبو غالي أنه في ظل حرص الدولة على توفير كافة السلع الغذائية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم التعاون مع وزارة التموين لتوفير المكرونة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى تحت مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر"، وحث جميع الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية على المشاركة في المبادرة، إيمانًا بأهمية التخفيف من أعباء المواطنين خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.