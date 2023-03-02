الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 2-3-2023 فى مصر

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الخميس عند نفس الأسعار التي سجلها خلال جلسة أمس الأربعاء.

 

وبلغ سعر الريال السعودي حسب بيانات البنك المركزي المصري عند 8.1450 جنيه للشراء، و 8.1714 جنيه للبيع، كما استقرت كافة أسعار العملات الخليجية مقابل الجنيه.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الخميس 2-3-2023:

 

سعر الريال السعودي اليوم 

  • سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.11 جنيه للشراء ، 8.14 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.11 جنيه للشراء ، 8.14 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.11 جنيه للشراء ، 8.17 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.15 جنيه للشراء ، 8.17 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.12 جنيه للشراء ، 8.17 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك البركة 7.96 جنيه للشراء ، 8.17 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 7.95 جنيه للشراء ، 8.18 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي  في بنك المشرق 8.06 جنيه للشراء،8.17 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 7.88 جنيه للشراء، 8.18 جنيه للبيع.

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  • سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.11 جنيه للشراء ، 8.18 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية :8.04 جنيه للشراء مقابل 8.14 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 8.06 جنيه للشراء ، 8.17 جنيه للبيع.

 

سعر العملات الخليجية 

سجل سعر الدينار الكويتي حسب شاشات البنك المركزي المصري:  99.61 جنيه للشراء، 99.98 للبيع.

والبنك الأهلي المصري 96.01 جنيه للشراء، 99.69 للبيع.

 وبنك بلوم مصر: 94.70 جنيه للشراء، 99.65 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم حسب شاشات البنك المركزي المصري،  8.32 جنيه للشراء، 8.34 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.

وفي بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية: 8.31 جنيه للشراء، 8.35 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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