مصطفى محمد يشارك في تأهل نانت لنصف نهائي كأس فرنسا

تأهّل فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، لنصف نهائي كأس فرنسا، بانتصاره الصعب على ضيفه لانس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريق نانت، ضمن منافسات دور ربع النهائي للمسابقة في موسم 2022 - 2023.

فريق لانس كان البادئ بالتسجيل بهدف عن طريق سيكو فوفانا في الدقيقة 28.

وعادل الجزائري أندي ديلورت النتيجة لنانت في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه بنفس الطريقة في الدقيقة 59، ليهدي فريقه بطاقة العبور لدور نصف النهائي.

وشارك مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، كبديل مع فريق نانت في الدقيقة 75 بدلًا من أندي ديلورت.

تشكيل نانت لمواجهة لانس في كأس فرنسا

أما عن تشكيل نانت لمواجهة لانس في كأس فرنسا، فشهد تواجد المحترف المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

وجاء تشكيل نانت لمواجهة لانس في كأس فرنسا كالآتي:

في حراسة المرمى: ريمي ديكامبس.

خط الدفاع: سينتونزي، كاستاليتو، جيروتو، جوين هاجام.

وسط الملعب: موليت، موتوسامي، سيسوكو.

خط الهجوم: جاناجاو، أندي ديلورت، جويساند.

فيما جاءت دكة بدلاء فريق نانت على النحو الآتي: لافونت، كورشيا، دياز، تشيرفيلا، لودوفيتش بلاس، مصطفى محمد، كوكو، جواو فيكتور، موسيس سيمون.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف فريق نانت منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي، مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.