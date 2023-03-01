ندوة تعريفية لطلاب كليتي الحاسبات والمعلومات والهندسة جامعة طنطا

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا اليوم، ندوة علمية تعريفية لطلاب كليتى الحاسبات والمعلومات والهندسة، وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ITI، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا أن ملف الأمن السيبراني يعد من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمام في خطتها الاستراتيجية 2030، من أجل الحفاظ على حماية المعلومات الشخصية وتحقيق بيئة رقمية آمنة من هجمات الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وانتشار التعاملات الرقمية بشكل يومي.

وأشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات العلمية يأتي في إطار دور الجامعة التوعوي لبناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجالات علوم الحاسب والأمن السيبراني، باعتبارها عنصر أساسي في كافة مجالات الحياة الشخصية والعملية مما يدعم الطالب للعمل في المجال بعد التخرج مواكباً ما لحق به من تطورات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نانسي الحفناوي، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

أن الندوة تناولت تعريف الطلاب بالمنح والبرامج المجانية التي يقدمها المعهد للطلاب في مجالات علوم الحاسب والأمن السيبراني، بمشاركة متخصصين في مجال تطوير مهارات التعليم والتدريب بالمعهد، كما تم تسلط الضوء على تطبيقات النمذجة والمحاكاة في الهندسة المعمارية والتصميم العمراني.