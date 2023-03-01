الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على الياميش الأسواني بمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية

الياميش الأسواني
الياميش الأسواني في عرض ديارنا

شهد الجناح الأسواني في معرض “ديارنا” الذي يقام بالتجمع الخامس، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين خاصة مع عرض الياميش الرمضاني في الجناح بأسعار مخفضة، ومنها كمية من التوابل المختلفة التي تشتهر بها زهرة الجنوب، وتم توفير بلح أسواني بسعر يبدأ من 30 جنيهاً، وأيضًا باقي مستلزمات الياميش، بجانب بعض المشغولات اليدوية.

وتحت عنوان “قاهرة المعز”، فتح معرض ديارنا للحرف اليدوية في نسخته الـ65 والذي يقام في التجمع الخامس، أبوابه للجمهور، الذي حرص على الحضور مبكرًا لشراء مايلزمهم من بعض الصناعات اليدوية، من مصر وعدد من الجاليات الأجنبية المشاركة بالمعرض.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في افتتاح المعرض، إن بنك الإسكندرية شريك استراتيجي في العديد من المبادرات الخاصة بالوزارة، ومعه مؤسسة ساويرس للتنمية، وحديثا كايرو فيستيفال سيتي، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ"65" لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، واستكملت حديثها ان كايرو فيستيفال يقام فيه المعرض في هذه النسخة، التي تقام من 23 فبراير، وحتى 11 مارس 2023.

وأردفت الوزيرة إلى أن عدد أرباب الحرف بدأو يتقلص بشكل كبير، وهدف الوزارة جعلهم أسطوات، لتعليم الشباب الجدد الحرف المختلفة، للحفاظ على التراث، وتجديد أصحاب الحرف، مؤكدة أن كافة منتجات المعرض صديقة للبيئة، ويمثل المعرض في هذا العام مصر القديمة، ويكثر فيه منتجات الزجاج، والأرابيسك.

الاسواني ديارنا بالتجمع الخامس المواطنون

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وائل لطفي

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