باحث: بريطانيا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية لهذا السبب

قال د. طالب العواد، الباحث بمركز الملتقى البريطاني، إن النشاط الاقتصادي البريطاني الفترة المقبلة سيشهد تراجعًا ملحوظًا والخروج من هذه الأزمة يكمن في إيجاد حلول سريعة للأزمة الروسية الأوكرانية مع عودة التجارة الحرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

تدهور الاقتصاد البريطاني

أكد العواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن بريطانيا لن تخرج من الأزمة طالما أنه لا يوجد رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد البريطاني، حيث جميع صناع القرار ببريطانيا يشعرون بقوة وجود خلل في المنظومة الاقتصادية للدولة.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

أضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية عميقة وصعب حلها بهذه الجهود الدولية الحالية، مؤكدًا أن الحرب سببت الكثير من الخسائر والأضرار لاقتصاد عدد كبير من الدول وبخاصة دول العالم الثالث.