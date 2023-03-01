الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث: بريطانيا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية لهذا السبب

بريطانيا
بريطانيا

قال د. طالب العواد، الباحث بمركز الملتقى البريطاني، إن النشاط الاقتصادي البريطاني الفترة المقبلة سيشهد تراجعًا ملحوظًا والخروج من هذه الأزمة يكمن في إيجاد حلول سريعة للأزمة الروسية الأوكرانية مع عودة التجارة الحرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. 

تدهور الاقتصاد البريطاني 

أكد العواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن بريطانيا لن تخرج من الأزمة طالما أنه لا يوجد رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد البريطاني، حيث جميع صناع القرار ببريطانيا يشعرون بقوة وجود خلل في المنظومة الاقتصادية للدولة. 

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

أضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية عميقة وصعب حلها بهذه الجهود الدولية الحالية، مؤكدًا أن الحرب سببت الكثير من الخسائر والأضرار لاقتصاد عدد كبير من الدول وبخاصة دول العالم الثالث.

طالب العواد مركز الملتقى البريطاني القاهرة الإخبارية أزمة بريطانيا الاقتصادية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

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