نائبة بالبحر الأحمر: إدراج 5 مراكز شباب ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الرياضة

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، تستهدف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة العامة للرياضة.

ونوهت عضو مجلس النواب، لحصولها على موافقة الوزارة على إدراج 5 مراكز شباب بالبحر الأحمر ضمن الخطة الإنشائية للوزارة، وهي مراكز مبارك، وسقالة والميناء، ورأس غارب، والغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم دراسة كافة الطلبات المقدمة مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة وأولويات التنفيذ وتم إدراجها وفقا لجدول زمني ضمن الخطة الانشائية للوزارة من العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ حتى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.