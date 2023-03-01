الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نفوق 2000 دجاجة بحريق في إحدى مزارع المنوفية

احتراق 2000دجاجه
احتراق 2000دجاجه

شهدت قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية عن تفاصيل نفوق مايقرب من 2000 دجاجة داخل مزرعة دواجن بعد اشتعال النيران داخل المزرعة، وتوجه الدفاع المدني لمحاولة السيطرة على الحريق، ولكن كانت قد احترقت جميع محتويات المزرعة. 

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين أن مزرعة الدواجن في قرية بابل وملك المواطن "م.ا.ر" وتشير التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو نتيجة اشتعال النيران في موقد التدفئة، تستخدم في المزرعة، كما أن بداخلها مايقرب من 2000 دجاجة وتبين نفوقهم، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة تلا، يفيد تلقي بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بقرية بابل التابعة لدائرة المركز وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالمنوفية إلى محل البلاغ للسيطرة على حريق مزرعة دواجن بقرية بابل دائرة المركز، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع زيادة انتشاره، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

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إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية السيطرة على الحريق الواقعة داخل المزرعة قوات الحماية المدنية

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