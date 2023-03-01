استقالة وزير النقل اليونانى بعد مقتل 36 شخصًا إثر تصادم قطارين

أعلن وزير النقل اليوناني، اليوم الأربعاء، عن استقالته بعد حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل 36 شخصًا.

وخلال ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء، تم رفع حطام حادث قطاري اليونان، وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلًا.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بآخر ركاب، كان على متنه 350 راكبًا، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج 3 عربات عن السكة الحديد.

وأوضحت قناة إرت التلبفزيونية العامة، أن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددًا من الركاب، وهرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرًا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

كما عثرت سيارات الإسعاف على العديد من الأشخاص فاقدي الوعي أو موتى، فيما نقلت صحيفة بروتوثيما عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية، وأنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري.

وأعلنت فرقة الإطفاء، أن قطارين اصطدما في وسط اليونان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الركاب بعد أن اشتعلت النيران في عربتين على الأقل.