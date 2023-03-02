تعرف على تاريخ عيد الفطر 2023

يبحث العديد من المواطنين عن تاريخ عيد الفطر 2023 بالتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان الذي تنتظره الأمة الإسلامية كل عام، تساءل العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر للعام 2023.

لذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور تاريخ عيد الفطر 2023 بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك:

تاريخ عيد الفطر للعام 2023

وأعلنت البحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر، والذي يكون أول أيامه الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل عام 2023، حيث أنه سيتم استطلاع هلال غرة شهر شعبان عام 1444، في يوم الخميس الموافق بالتقويم الميلادي 20 من شهر أبريل عام 2023، والذي يكون بالتقويم الهجري يوم 29 من شهر رمضان.

كما يعلن مفتي الجمهورية، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بعد مغرب يوم السبت 29 من شهر رمضان، والذي يعلن خلالها عن موعد أول أيام عيد الفطر وبداية شهر شوال وفقاً للرؤية الشرعية.

تاريخ عيد الفطر 2023

وحدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إجازة عيد الفطر للقطاع العام، والتي تستمر لمدة أربع أيام تبدأ في يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل المقبل، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 24-4-2023.

أما موظفو القطاع الخاص إجازة عيد الفطر لهم مدتها 3 أيام، حيث تبدأ من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وتنتهي يوم الأحد الموافق 23 من الشهر ذاته.

طقوس المسلمين في عيد الفطر

تحتفل الأمة الإسلامية بعيد الفطر بعادات طقوس لا تتغير، حيث يقوم العديد من المسلمين المصريين بالذهاب إلى المساجد للصلاة، وكذلك الساحات الواسعة وأماكن التجمع العامة ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة لسماع خطبة العيد وسط أجواء عائلية.