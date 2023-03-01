الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من عامل خردة وسائق وتباع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم في واقعة سرقة أسلاك كهربائية وحيازة أسلحة بيضاء.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 7369 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، لقيام كل من " إ.م.ف" عامل خردة مقيم في العامرية، و"ك.م.ف" سائق ومقيم في العامرية، و"م.ك.إ" تباع، ومقيم في منطقة العجمي، بأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة أسلاك كهربائية مستعملة من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة بيضاء مخبئة وأدوات أخرى، وقاموا بإتلاف أبواب العقار الداخلية، وقاموا بالاستيلاء على الأسلاك الكهربائية الموجودة حال استقلال المتهم الثاني سيارة لنقل المسروقات وفروا بها هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتمكن ضباط قسم شرطة برج العرب من ضبط المتهمين قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أجهزة الأمنية إسكندرية أسلحة بيضاء السجن المشدد 5 سنوات الأسلاك الكهربائية بالاسكندرية جنايات الإسكندرية حيازة أسلحة بيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين «STEM»

البورصة تحقق مكاسب 8 مليارات جنيه بختام أول تعاملات مارس

«الجارديان»: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدد العديد من الوظائف البشرية

المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالإسكندرية

بعد وفاته.. المحكمة التأديبية تلغي قرار وقف راتب أستاذ جامعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين