المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من عامل خردة وسائق وتباع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم في واقعة سرقة أسلاك كهربائية وحيازة أسلحة بيضاء.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 7369 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، لقيام كل من " إ.م.ف" عامل خردة مقيم في العامرية، و"ك.م.ف" سائق ومقيم في العامرية، و"م.ك.إ" تباع، ومقيم في منطقة العجمي، بأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة أسلاك كهربائية مستعملة من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة بيضاء مخبئة وأدوات أخرى، وقاموا بإتلاف أبواب العقار الداخلية، وقاموا بالاستيلاء على الأسلاك الكهربائية الموجودة حال استقلال المتهم الثاني سيارة لنقل المسروقات وفروا بها هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتمكن ضباط قسم شرطة برج العرب من ضبط المتهمين قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.