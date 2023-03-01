الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. إقامة التدريبات الرسمية استعدادًا للبطولة الإفريقية للرماية

الرماية
الرماية

استضافت ميادين الرماية بنادي الصيد، اليوم الأربعاء، التدريبات الرسمية استعدادا لاستضافة منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 250 رام ورامية في تلك البطولة الكبرى من 9 دول هي "إنجلترا، ايطاليا، أرمينيا، السعودية، الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف".

وقال حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، إن التدريبات الرسمية اليوم تشهد أداءاً قويا من الرماة المشاركين ما يبشر بمنافسات قوية على مدار أيام البطولة.

وأضاف أن جميع الوفود وصلت إلى مصر وتم استقبالها بحفاوة شديدة وبأفضل شكل مثلما اعتادت في البطولات الماضية، والتي قدمنا خلالها صورة مشرفة عن مصر في استضافة كافة الفعاليات الرياضية.

وأشار إلى أن الجميع  يعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وانتهت اللجان الفرعية للبطولة من كافة التجهيزات، حيث من المقرر أن تقام غدا الخميس (2 مارس) مسابقة كأس الرئيس، وفي اليوم الثاني، مسابقة الجائز الكبري، وفى اليومين الرابع والخامس  تقام منافسات بطولة أفريقيا التاسعة للأطباق المروحية.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسنى، كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة 3 مسابقات مجمعة هي (كأس رئيس الاتحاد، الجائزة الكبرى، وبطولة أفريقيا التاسعة)، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

 

الاتحادين المصري والإفريقي للرماية البطولات الدولية البطولة الأفريقية البطولات التدريبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الحكومة تقر عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى

سلع مجانًا لكبار السن داخل معارض أهلًا رمضان.. ما القصة؟

عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل «بالطو» على منصة watch it

أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال فبراير 2023

«هيروين وأفيون».. حملات لضبط تجار المخدرات

«القوى العاملة»: 190 فرصة عمل بالقاهرة والمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين