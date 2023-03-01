الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية السبت المقبل

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية السبت المقبل 4 مارس، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد زير الزراعة انطلاق الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، مناشدا المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه جرى توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.

وأضاف صابر أنه خلال الحملة القومية سيتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضا بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وزير الزراعة يعلن السبت إنطلاق الحملة القومية لتحصين والوادي

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