الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تشهد افتتاح معرض الأسر المنتجة بكلية التربية

افتتاح معرض الأسر
افتتاح معرض الأسر المنتجة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، دعم إدارة الجامعة الشامل والمستمر لكل الأنشطة الهادفة إلى تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين أبنائها والذي يأتي تأكيدًا على استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تفعيل دورها في توفير احتياجات الطلاب الدراسية وتقديم سبل الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم مع  تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتوفير كل سبل الدعم المطلوب خلال مشوارهم الدراسي لتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد وتحقيق التفوق الدراسي  ولمجابهة متطلبات الحياة.

جاء ذلك عقب افتتاح الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعرض الأسر المنتجة الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حسن حويل عميد الكلية، والدكتور محمد مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والأستاذة جيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، والأستاذ أحمد المنصوري منسق وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة، ولفيف من العاملين والطلاب بالكلية.

وأعربت الدكتورة مها غانم، عن سعادتها بفكرة المعرض وعن إيمان إدارة الجامعة بأهمية التعاون بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني التي تساهم في تقديم مختلف السلع لأبناء الجامعة بأسعار مخفضة تيسيرًا عليهم، مشيرةً إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وأشار الدكتور حسن حويل، إلى أن المعرض يظهر قدرة الكلية على تنظيم الفاعليات التي تخدم المجتمع وتمد أواصر الترابط  والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن تجهيز المعرض تم على أكمل وجه بساحة الكلية، ويحتوي المعرض على العديد من المعروضات من ملابس ومفروشات ومواد غذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المادية عن أبناء الجامعة.

افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
افتتاح معرض الأسر المنتجة
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استراتيجية الجامعة الأعباء الاقتصادية الدكتور أحمد المنشاوى بمديرية التضامن الاجتماعي جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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