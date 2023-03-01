نصائح للعناية بالصحة العقلية مع متلازمة تكييس المبايض

تعد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق والاكتئاب الحاد بثلاث مرات من الأخريات لأسباب جسدية وعاطفية واجتماعية مختلفة.

فيما يلي بعض النصائح للعناية بصحتك العقلية مع متلازمة تكيس المبايض:

لم تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) مفهومًا جديدًا بعد الآن، وهي مرتبطة بشكل كبير بالعديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالحيض لدى النساء، تؤدي مشكلة معقدة ومزمنة تدوم مدى الحياة بسبب الاختلالات الهرمونية إلى مشاكل صحية جسدية مختلفة بالإضافة إلى الصحة العقلية وعادة ما يتم تشخيص النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على أنهن مقاومات للأنسولين ، ولديهن التهاب في جميع أنحاء الجسم بمستويات عالية، يعانين من السمنة ويؤديان إلى الإجهاد حياة.

في الواقع، يكشف خبراء الصحة أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة بثلاث مرات للمعاناة من أعراض القلق الشديد والاكتئاب مقارنة بالآخرين، ويمكن أن يكون الارتباط بينهما لأسباب جسدية وعاطفية واجتماعية مختلفة، في مقابلة مع HT Lifestyle قبل اليوم العالمي للمرأة 2023، أنشأت الدكتورة جيتا كومار، استشارية أولى - OBG في مستشفى كيندر للنساء ومركز الخصوبة في بنغالورو، الرابط بين متلازمة تكيس المبايض والصحة العقلية وقالت: "من المرجح أن تكون متلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق غير واضح ، وصحيح أن أعراضها غالبًا ما يتم التغاضي عنها وتظل دون علاج".

وكشفت أن "الصحة العاطفية للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يمكن أن تتأثر بشكل خاص بعوامل مثل التغيرات الجسدية والنفسية المستمرة التي يمرون بها، وتدهور احترام الذات، وتغيير صورة الجسد، ونمط الحياة، وعدم القدرة على التعامل مع الإجهاد. عند التشخيص، يمكن أن يطلق العنان لبحر من المشاعر التي قد لا تكون متشابهة للجميع ولكن يمكن أن يكون لها تأثير مذهل. في حين أن البعض قد يعانون من الإحباط والغضب، أو الصدمة وعدم التصديق، فقد يكون الأمر بالنسبة للكثيرين مجرد خوف من مواجهة تحديات صحية لا مبرر لها، تسبب متلازمة تكيس المبايض ارتفاعًا في مستوى الأندروجين وهرمونات التستوستيرون (هرمون التستوستيرون) التي قد تترافق مع الاكتئاب والقلق.

تقترح الدكتورة جيتا كومار نصائح للعناية بالصحة العقلية مع متلازمة تكيس المبايض، "مفتاح إدارة متلازمة تكيس المبايض هو أن تكون على دراية بالأشياء التي قد تؤدي إلى تقلبات المزاج وإدارة نمط الحياة، متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي اضطراب معقد، وإذا تركت دون علاج لفترة طويلة، يمكن أن تؤثر على رفاهية الفرد بشكل عام. لتحسين الرفاهية العاطفية، من الضروري فهم وتثقيف الذات حول متلازمة تكيس المبايض وعلاجها وسبل الحصول على الدعم المناسب، الجزء الجيد من علاج متلازمة تكيس المبايض هو أنه يمكنه أيضًا علاج العديد من الأسباب الأساسية المحددة الأخرى. على سبيل المثال، قد يُنصح النساء المصابات بمقاومة الأنسولين بتناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ومنخفض السكر، سيساعد هذا أيضًا في الحفاظ على السمنة والحفاظ على وزن صح ، وبالتالي إحداث تغيير كبير في نمط الحياة.

وفقًا لها غالبًا ما يكون الشعور بالاكتئاب أو القلق أو التقلبات المزاجية أمرًا شائعًا بين الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض ولكن يمكن التعامل معها بشكل أفضل من خلال النصائح التالية:

غيّر عادات أسلوب حياتك للأفضل.

ركز على تحسين نمط حياتك بشكل عام بدلاً من إجراء تغييرات قصيرة المدى مثل اتباع نظام غذائي معين وتعلم رياضة والتأمل لبضعة أيام. مارس الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، وتأمل لتساعد نفسك على الهدوء ، وإدارة التوتر، والاستمرار في التركيز على أهدافك. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الألياف والبروتينات والكربوهيدرات.

على الرغم من عدم وجود دراسات ملموسة تثبت أن تناول مضادات الاكتئاب يساعد أيضًا في علاج PCOD كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من PCOD ، فإن الأدوية مثل الميتفورمين التي تساعد الجسم على استخدام الأنسولين وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د يمكن أن تساعد في تقليل أعراض القلق. والاكتئاب.

يمكن أن تساعد ممارسة تمارين اليقظة مثل اليوجا والتأمل الموجه وتمارين التنفس وأساليب الاسترخاء في تحسين أعراض القلق وكذلك نوعية الحياة.

يمكن أن يكون التعايش مع متلازمة تكيس المبايض مرهقًا، يمكن أن يؤثر سلبًا على الرفاهية الجسدية والعاطفية، قد يصعب التعامل مع عوامل مثل تغيير صورة الجسم وحجمه، والإفراط في شعر الوجه والجسم، وحب الشباب في الوجه، ونقص اللياقة البدنية والتحفيز.

لذلك من الأهمية بمكان تحمل مسؤولية الصحة العاطفية والرفاهية منذ سنوات المراهقة واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة للحفاظ على وزن صحي وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.