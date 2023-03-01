الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متاح.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، أمس الثلاثاء 28 فبراير، عن جداول امتحانات الثانوية العامة لكل طلاب الصف الثالث الثانوي، وكثر التساؤل من قبل طلاب علمي علوم وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم، بالعام الدراسي الحالي 2022/2023، بعد اعتماده من قبل الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم.

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم        

وفي إطار كافة الأخبار الخدمية التي تقوم بتقدمها «الدستور» للزوار، نعرض خلال السطور التالية جداول امتحانات الثانوية العامة لشعية علمي علوم 2023. 

وكشفت التربية والتعليم في مصر عن جدول امتحانات الثانوية العامة  لشعبة علمي علوم 2023 ، مشيرًا إلى أن امتحانات شعبة “علمي علوم” سوف تنطلق في يوم الاثنين 12 يونيو 2023 طبقا للجدول الآتي:

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم 2023

  • وتبدأ الامتحانات في مادتي التربية الدينية والوطنية في يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023.
  • تعقد امتحانات في مادتي الاقتصاد والإحصاء في يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.
  • يعقد امتحان مادة اللغة العربية في يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023.
  • يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.
  • يعقد امتحان الكيمياء في يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023.
  • إجازة عيد الأضحي المبارك في يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو إلى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.
  • بينما يعقد امتحان الفيزياء في يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
  • ويعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولي في يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.
  • ويعقد امتحان الجولوجيا والعلوم البيئية في يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.
  • يعقد امتحان الأحياء في يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2023.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى أن تكون الامتحانات ستعقد من الساعة التاسعة صباحا وطبق الموعد المخصص في كل مادة سواء عدد 3 ساعات أو ساعتين، منوها أنه تعقد طبق الضوابط المحددة وهى عدد 20 طالبا بكل لجنة امتحانات مع التطبيق للإجراءات المطلوبة من أجل ضبط لجان الامتحانات.

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وائل لطفي

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