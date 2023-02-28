الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية وغير المضافة للمجموعة للشعب الثلاثة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع الشعب الدراسية، وحددت مواعيد امتحانات المواد المضافة وغير المضافة للمجموع.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد بداية امتحانات الثانوية العامة 2023 وذلك من يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس 13 يوليو 2023 للشعب الثلاثة (علمي علوم وعلمي رياضيات وأدبي).

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع خلال يومي 12 و13 يونيو 2023، بينما تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع لجميع الشعب بمادة اللغة العربية من يوم الأحد 18 يونيو 2023.

مواعيد الإجازة في امتحانات الثانوية العامة 2023

ويصادف جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 حلول موعد عيد الأضحى المبارك 1444.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم 27 يونيو إلى 1 يوليو 2023.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وقررت الوزارة أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو بمادة اللغة العربية للطلاب كافة، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو، وجاءت مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:

  • الإثنين 12 يونيو: موعد امتحان مادتي التربية الدنية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 13 يونيو: موعد امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.
  • الأحد 18 يونيو: موعد امتحان اللغة العربية لجميع الشُعِب.
  • الثلاثاء 20 يونيو: موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشُعِب.
  • الأحد 25 يونيو: موعد امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
  • الأحد 2 يوليو: موعد امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
  • الثلاثاء 4 يوليو: موعد امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الخميس 6 يوليو: موعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع شعب الثانوية العامة 2023.
  • الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
  • الثلاثاء 10 يوليو: موعد امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الخميس 13 يوليو: الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر، والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
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