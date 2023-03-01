الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«مستقبل وطن» بالقاهرة الجديدة يطلق مبادرة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

مستقبل وطن القاهرة
مستقبل وطن القاهرة الجديدة يطلق مبادرة الحاسب الآلي وتكنولوج

نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة برئاسة الدكتورة سمر سيد مصطفى، وتحت رعاية النائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، مبادرة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك استكمالا للمبادرة السابقة بعنوان "التعليم للجميع" والتي بدأت في أغسطس 2022، واستكمالا لسلسلة دورات برامج Excel - Powr point بهدف تلبية احتياجات فئات المجتمع بكافة الأعمار، وتحقيقا لرسالة الحزب في الاهتمام بالتعليم كأداة للتنمية الحقيقية المستدامة للجميع.

أقيمت المبادرة في مقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، تحت إشراف أمين التنظيم محمد دويدار، والأمين العام شريف سلطان.

كما تم إعلان الأسماء التي اجتازت الدورة السابقة وتكريمهم وتسليمهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم وتميزهم خلال فترة الدورة.

وقالت الدكتورة سمر سيد مصطفى أمين التعليم والبحث العلمي في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، إن الأمانة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لجميع فئات المراحل العمرية المختلفة.

وأوضحت أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، أن مثل تلك المبادرات التي يحرص عليها حزب مستقبل وطن تسهم في تنمية الوعي والمهارات وتأهيل القدرات التي تمكن من مواكبة التطور الحاصل في المجتمع المحلي والعالمي، بما يؤهل الدارسين من تلبية متطلبات سوق العمل.


وأكد المهندس شريف سلطان الأمين العام لحزب مستقبل وطن في القاهرة الجديدة، أن حرص الحزب على دعم مثل هذه النوعية من المبادرات يأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو البناء والتنمية والتي تأتي في إطار تفعيل أسس التحول الرقمي ورقمنة المعلومات بهدف التنمية المستدامة.

 

وشدد سلطان، على أهمية دعم هذه الجهود، خاصة وأن مصر تتجه في مسار الجمهورية الجديدة للحاق بركاب الدول المتقدمة والتي تبدأ ببناء الإنسان، والتخلي عن أية معوقات لمسيرتها نحو التقدم.

 

كما أكد محمد دويدار أمين التنظيم في أمانة حزب مستقبل وطن بالتجمع في القاهرة الجديدة، أنه وفقا لآليات العمل والخطط الموضوعة عن دراسة متأنية، يعمل حزب مستقبل وطن ويطلق المبادرات المجتمعية التي تقدم خدمة حقيقية للجمهور يكون لها أثر في المجتمع.

 

 

التعليم والبحث العلمي الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد صبور القاهرة الجديدة بحزب مستقبل وطن

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وائل لطفي

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