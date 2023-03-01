الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 40 مليون جنيه.. شبكة كهرباء الحي الخامس بمدينة برج العرب الجديدة

مشروعات الكهرباء
مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

على مدار الـ8 سنوات الماضية، شهدت الدولة المصرية طفرة في مختلف المشروعات على مستوى المحافظات والمدن، خاصة في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع شبكة كهرباء الحي الخامس مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية.

وضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروع شبكة كهرباء الحي الخامس مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه في ديسمبر ٢٠٢١.

ويُعد مشروع شبكة كهرباء الحي الخامس مدينة برج العرب الجديدة، ضمن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بقطاع الكهرباء خلال 2021، وهو عبارة عن شبكة كهرباء المجاورة الثانية وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بتكلفة 40.97 مليون جنيه.

وشهدت مدينة برج العرب الجديدة عددًا من المشروعات الضخمة في قطاع الكهرباء والتي من ضمنها أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمحطتيِّ رافع الصرف الصحي ( 2،1 ) بالحي الثامن بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وشبكة كهرباء 196 عمارة بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء المجاورة الثانية وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بتكلفة 40.97 مليون جنيه، وشبكة كهرباء قطعة (5 ، 7) بالحي الرابع بتكلفة 21.9 مليون جنيه، وشبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع " النوادى" بتكلفة 7.13 مليون جنيه، وتوسعة محطة محولات المنطقة الصناعية الثالثة بتكلفة 15.8 مليون جنيه.

أيضًا العديد من المشروعات في القطاعات الأخرى، من ضمنها الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع المرافق، وتشمل «المرافق الرئيسية للأحياء (5، 6، 8)، المتضمنة تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بتكلفة بلغت حوالي 140 مليون جنيه، بعد توقف المشروع لمدة تجاوزت 3 سنوات»، إعادة تأهيل محطتي الرفع (أ، ب) بتكلفة 76 مليون جنيه، الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بقطاعات المرافق «مياه - صرف»، ومشروعات كهرباء وخدمات ومشروعات استثمارية، وغيرها من المشروعات الضخمة والتي لازالت مستمرة.

عبدالفتاح السيسي الكهرباء والطاقة المتجددة شبكة كهرباء الحي الخامس مدينة برج العرب الجديدة مدينة برج العرب الجديدة الإسكندرية الدولة المصرية

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