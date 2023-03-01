جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى 2023 علمى علوم

يبحث طلاب الثانوية العامة، عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 17 يوليو 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم

اليوم والتاريخ وقت الإجابة المادة من الي الإثنين 12-6-2023 9:00 10:30 التربية الدينية 11:00 12:30 التربية الوطنية الثلاثاء 13-6-2023 9:00 10:30 الاقتصاد 11:00 12:30 الإحصاء الأحد 18-6-2023 9:00 12:00 اللغة العربية الثلاثاء 20-6-2023 9:00 11:00 اللغة الأجنبية الثانية الأحد 25-6-2023 9:00 12:00 الكيمياء الأحد 2-7-2023 9:00 12:00 الفيزياء الخميس 6-7-2023 9:00 12:00 للغة الأجنبية الأولى الأحد 9-7-2023 9:00 12:00 الجيولوجيا والعلوم البيئية الخميس 18-7-2023 9:00 12:00 الأحياء

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اغلقت باب التسجيل الإلكتروني لاستمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023

ويتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني: (من هنا).

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتسجيل بالاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة الآتي:

ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم. صورة البطاقة الشخصية للطالب. صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر. شهادة الميلاد الأصلية للطالب، وصورتين منها 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونًا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر. 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات. إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو "فوري"، و2 صورة من الإيصال بمبلغ 210 جنيهات. إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات

وتعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ورقيًا بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والفهم وحل المشكلات.