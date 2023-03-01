الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى 2023 علمى علوم

امتحانات
امتحانات

يبحث طلاب الثانوية العامة، عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023  الشعبة العلمية علوم  يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 17 يوليو 2023.

 

  جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم

اليوم والتاريخوقت الإجابةالمادة
من الي

الإثنين

 12-6-2023

9:00 10:30التربية الدينية
11:0012:30التربية الوطنية

الثلاثاء

 13-6-2023

9:00 10:30الاقتصاد
11:0012:30الإحصاء

الأحد 

18-6-2023

9:0012:00اللغة العربية

الثلاثاء 

20-6-2023

9:0011:00اللغة الأجنبية الثانية

الأحد

 25-6-2023

9:0012:00الكيمياء

الأحد 

2-7-2023

9:0012:00الفيزياء

الخميس

 6-7-2023

9:0012:00للغة الأجنبية الأولى

الأحد 

9-7-2023

9:0012:00الجيولوجيا والعلوم البيئية

الخميس 

18-7-2023

9:0012:00الأحياء

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اغلقت باب التسجيل الإلكتروني لاستمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023

ويتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني: (من هنا).

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 لجميع الشعب

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتسجيل بالاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة الآتي:

  1. ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.
  2. صورة البطاقة الشخصية للطالب.
  3. صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.
  4. شهادة الميلاد الأصلية للطالب، وصورتين منها
  5. 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونًا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
  6. 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.
  7. إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو "فوري"، و2 صورة من الإيصال بمبلغ 210 جنيهات.
  8. إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023 للثلاثة شعب

وتعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ورقيًا بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والفهم وحل المشكلات.

الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة علمي علوم الشعبة العلمية علوم امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

أزمة ديمغرافية حادة.. كيف تواجه اليابان أزمة الشيخوخة وكبار السن؟

الباز : تراجع الأسعار كابوس لأعداء البلد

الباز يكشف خطة الإخوان لضرب معارض أهلا رمضان

وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها جراء قصف بقرب محطة زابوريجيا النووية

هل الأورام الليفية خطرة على النساء.. وما هى خيارات العلاج؟

حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية