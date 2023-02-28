ليلة العتق والمغفرة.. الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

يبحث المسلمون في مصر عن موعد ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة في هذه الليلة المباركة، كي يغتنموا فضلها وينالوا ثوابها، وتعدد ألقاب ليلة النصف من شعبان بين المسلمين فهم يسمونها بـ ليلة البراءة، ليلة الدعاء، ليلة القِسمة، ليلة الإجابة، الليلة المباركة، ليلة الشفاعة، ليلة الغفران والعتق من النيران، كونها من ليالي غفران الله لعباده وليالي العتق من النار.

سر قدسية ليلة النصف من شعبان

والنصف من شعبان ليلة عظيمة لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها‏:‏ "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" (رواه ابن ماجه‏ وابن حبان).

وشهد شهر شعبان المبارك تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة في العام الثاني من الهجرة، بعد أن صلى جميع المسلمين 16 شهراً تقريباً تجاه المسجد الأقصى.

موعد ليلة النصف من شعبان 2023

ليلة النصف من شعبان تبدأ في مصر مغرب يوم 14 شعبان وتنتهي فجر 15 شبعان 1444 هجريًا، وموعدها بالتاريخ الميلادي يبدأ من مغرب يوم الاثنين الموافق 6 مارس وتنتهي فجر الثلاثاء 7 مارس 2023.

وكانت الأمة الإسلامية شهدت تحويل القبلة في البدء من الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة إلهية، تتعلق بالعمل على تقوية إيمان المؤمنين وتنقية النفوس من شوائب الجاهلية‏.

واستشهد الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، في هذا الشأن بقوله الله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ)، فقد كان العرب قبل الإسلام يعظمون البيت الحرام ويمجدونه‏.

وأوضح أن صدور الأمر الإلهي بالاتجاه إلى المسجد الحرام‏ ليس تقليلا من شأن المسجد الأقصى ولا تنزيلا من شأنه‏، ولكنه ربط لقلوب المسلمين بحقيقة أخرى هي حقيقة الإسلام‏، حيث رفع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام قواعد هذا البيت العتيق ليكون خالصا لله‏، وليكون قبلة للإسلام والمسلمين‏.

فضل ليلة النصف من شعبان 1444 هجرية

وقيل إن للملائكة في السماء ليلتي عيد، كما أن للمسلمين في الأرض يومي عيد، فعيد الملائكة ليلة البراءة وليلة القدر، لهذا سميت ليلة النصف من شعبان ليلة عيد الملائكة. وتسمى أيضاً ليلة التكفير وليلة الحياة وليلة الشفاعة، وليلة المغفرة وليلة العتق، وليلة القسمة والتقدير.

الأعمال المستحبة في ليلة نصف شعبان

وأجمع علماء المسلمين والأئمة الأربعة في رواياتهم الصحيحة أن النصف من شعبان ليلة مباركة لها مكانة عند الله مميزة، ومن المستحب الدعوة فيها بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، مع الصوم وقراءة القرآن والتصدق وقيام الليل وترك المشاحنة والخصام.