يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023، رابط فاتورة الغاز لشهر مارس لسداد الفاتورة المستحقة عليهم لتجنب أي مخالفات أو أي غرامات يتم توقيعها عليهم من قبل شركات الغاز المختلفة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

وتشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023.

كما يتابع المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي المصري، موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لعدم تعرضهم لغرامات نتيجة التأخر في تسجيل قراءة.

وفي هذا التقرير، يستعرض “الدستور” للمواطنين والعملاء، رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2023، للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد.

في البداية يجب على العملاء والمواطنين، التابع لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدي شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط (من هنا).

ثم اتابع الخطوات التالية: اختار تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"، وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الإستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2023

يذكر أن شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

بتروتريد تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة IVR

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.