جهاز 6 أكتوبر: قرارات بإزالة الإعلانات والمبانى المخالفة للقانون

وجّه عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إدارة التنمية بالجهاز، بالتعاون مع شرطة المرافق بشن حملات لإزالة الإعلانات المخالفة واللافتات بالأعمدة وفي إطار تنظيم الإجراءات، مؤكدًا أن جهاز المدينة قام بشن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الواحات.

كما تم التنبيه على الوكالات والأفراد المرخص لهم إعلانات بالمدينة وقد انتهى ترخيصه بسرعة إنهاء إجراءات التجديد وفى حالة عدم التجديد يتم إزالة الإعلان فورًا، مع العلم بأنه يتم تجديد ترخيص الإعلانات المطابقة للخريطة الإعلانية فقط، حفاظاً على هوية المدنية والمظهر الحضاري.

وشدد رئيس الجهاز على شركات الإعلانات بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإعلان واستيفاء الإجراءات والتراخيص اللازمة لذلك متابعة وحصر الإعلانات بالمدينة بصفة مستمرة، مؤكدًا فرض غرامات وإلغاء تراخيص الشركات المخالفة، ومنع استغلال أي مساحة إعلانية دون وجه حق.

حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء

وشدد المهندس عادل النجار على أهمية تنفيذ توجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي والإزالة الفورية لها، ورصد جميع مخالفات البناء فى المهد والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.