الأمم المتحدة: الزلزال أدى لتفاقم الوضع الإنسانى فى سوريا ودمر أحياءً كاملة

قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الزلزال أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، ودمر أحياءً بكاملها في كل من سوريا وتركيا.

ودعا، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى تقديم استجابة كبيرة للتعامل مع تداعيات زلزال سوريا.، وتيسير وصول الإغاثة الإنسانية وفتح الطرقات والوصول لكل الناس.

ورحب بالموافقات السريعة لتأشيرات الدخول من الحكومة السورية، ودعا لإرسال طواقم إضافية لدعم العمليات في دمشق.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تساعد في حلب وحماة وحمص واللاذقية، الناس الموجودين في أماكن مكتظة، وتقدم نظم المساعدة العينية من بين التدابير المستخدمة للحد من المخاطر.

وكشف أنه تم تقديم 40 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ بالأمم المتحدة لدعم عمليات الإغاثة.