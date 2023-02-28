الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأمم المتحدة: تفشى الكوليرا فى شمال سوريا فى أعقاب الزلزال

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن كارثة الزلزال جاءت في أوقات صعبة بالنسبة للسوريين، أدت لتفشى الكوليرا في شمال سوريا في أعقاب الزلزال.

 

ولفت، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية"، أن مرحلة البحث والإنقاذ أوشكت على الانتهاء في سوريا، مردفا: "رأينا جهودًا جبارة لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، ولكن كان ذلك مع مساعدة محدودة من فرق دولية، وكانت أغلب الجهود والبطولة من السوريين الذين أنقذوا سوريين".

 

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