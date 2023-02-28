مصر في الصحف العربية| المباحثات المصرية الماليزية.. والتعاون المصري مع المجر الأبرز

اهتمت الصحف العربية، اليوم الخميس، بالعديد من الأخبار والأحداث المصرية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، ترصد “الدستور” أبرزها في نشرة مصر في الصحف العربية.

واس السعودية



اهتمت وكالة الأنباء السعودية، بالمباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وتناولت سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص مستعرضا عددًا من الفرص الاستثمارية خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الدوحة.

العربية السعودية

كما استعرضت قناة العربية السعودية، مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يزور القاهرة حاليًا، حيث تناولت المباحثات سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وإمكانيات تبادل الخبرات في مجاليّ الزراعة وإدارة المياه والري، إضافة إلى مناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.

الأنباء الكويتية



وأبرزت جريدة الأنباء الكويتية، تأكيدات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، موضحا أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدما سريعا في قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية - الأوكرانية لتلقي بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقي دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة قطر أمس، رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي، عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.

البيان

وأشارت صحيفة البيان الإماراتية، إلى تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% في مصر، ومد فترة سريان القانون حتى 14 مايو 2023، حيث وافق مجلس النواب على تيسيرات جديدة لقانون «سيارات المصريين بالخارج».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكل سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقيات الجمركية المتبادلة.