رسميًا.. إصابة خالد عبدالفتاح بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وغيابه لمدة أسبوع عن الأهلى

قال أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن خالد عبدالفتاح لاعب فريق الكرة خضع لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على الركبة اليوم بعد شكواه من آلام بها.

وأثبتت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، يغيب على إثرها لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات الجماعية.

ويلتقى الأهلي في السابعة من مساء اليوم مع فريق الداخلية في المباراة التي تقام على استاد الأهلي بالسلام، في إطار مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته، أمس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم استعداداته، أمس، لخوض مباراة الداخلية، التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل شاركوا في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية التي أقيمت علي ملعب التتش واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية اليوم.

ويخوض الفريق مواجهة الداخلية، وهو يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة.