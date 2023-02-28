بوابة مصر الرقمية.. الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين تسهيلًا عليهم.

ويستطيع أصحاب بطاقات التموين البالغ عددهم فى مصر 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي.

الاستعلام عن بطاقة التموين

يستطيع حاملي البطاقات التموينية الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو بالضغط على الرابط التالي: https://digital.gov.eg/ ، ويجب أولًا إنشاء حساب جديد إذ لم يكن لك حساب عليه ، وذلك من خلال الضغط على كلمة انشاء حساب جديد وملء البيانات الموجودة كاملة، وتسجيل رقم الهاتف، وبعدما تقوم بملء كل هذه البيانات سوف يرسل رقم على الهاتف للتأكيد المعلومات، ويمكنك وقتها وضع الرقم السري الذي ترغب به.

وبعد إنشاء حساب جديد قم بتسجيله للدخول على كافة الخدمات التي توفرها بوابة مصر الرقمية، واختر خدمة التموين، ثم اضغط على استعلام عن بطاقة التموين، وسوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالبطاقة والتي تتضمن اسم رب الأسرة وأيضا أفراد الأسرة، وكذلك آخر مرة تم صرف خبز، وأيضا سلع تموينية، والأفراد الذين يحصلون في البطاقة على دعم خبز فقط، أو دعم سلع فقط.

بوابة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين حاملي بطاقة التموين غير الاستعلام عن البطاقة ، وتعرض الدستور روابط الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية وهي كالتالي: https://di.gov.eg/signin