الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد القوة يكشف عدد المشاركين في بطولة كأس العالم بالغردقة

الاتحاد المصري للقوة
الاتحاد المصري للقوة

كشف الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات عن عدد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في مدينة الغردقة خلال الفترة من 7 مارس المقبل حتى 12 من نفس الشهر.

وأكدت 18 دولة مشاركتها بالبطولة وهي: روسيا وانجلترا وإيطاليا ونيجيريا ومقدونيا وبولندا وصربيا والمجر والهند وكازاخستان ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأذربيجان والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة 469 لاعبًا من مختلف الجنسيات بجانب انتظار 5 دول للحصول على التأشيرة وانضمامهم إلى بطولة كأس العالم.

وفي وقت سابق ، أجري الاتحاد المصري للقوة تصفيات اختيار لاعبي منتخب مصر خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير بمركز شباب بني سويف الجديدة لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الفراعنة في بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر من سن 20 حتى تحت 24 سنة كل من: نادي اسعد خليل " 56" كجم، محمد علي ماهر "60" كجم، حسين علي عثمان " 67.5" كجم، احمد علي حسين "75" كجم، عمر أشرف محمد "82.5"كجم، محمد صابر عنتر "90"كجم، محمد نشأت عبد العظيم "100"كجم، أمير محمد سيد "110" كجم، توماس هاني لويس "125"كجم، احمد محمد احمد "140"كجم.

اما من سن 24 حتى 40 فيشارك الفراعنة ب كل من: محمد إسماعيل الفار"60" كجم وطه امين طه"67.5" كجم ومحمود احمد عدوي "90"كجم ومصطفي محمد علي "100" كجم وحامد مصطفي خلاف "140" كجم

وعلى مستوى السيدات فضمت قائمة منتخب مصر كلا من: خلود ابراهيم "52" كجم، آلاء طارق محمد "60" كجم، آية سويلم عباس "67.5 "كجم، فاطمة حسام "75"كجم، جيهان السويركي "100" كجم، داليا مبروك "60" كجم، داليا محمد "75"كجم ، ماريهان محمد "100"كجم.

قائمة منتخب مصر واليمن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات

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